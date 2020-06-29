Вопрос разработки нового генерального плана столицы был обсужден у президента Арцаха

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 29 июня провел расширенное рабочее совещание, посвященное разработке нового генерального плана города Степанакерта.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Арутюня отметил, что по причине недальновидной работы ответственных лиц на протяжении многих лет столица была лишена возможности обрести свой уникальный стиль. Араик Арутюнян отдал распоряжение принять в короткие сроки меры по разработке нового генерального плана Степанакерта, подчеркнув, что, учитывая важность вопроса, окончательный вариант будет обсужден на заседании Совета безопасности. По словам президента республики, план послужит основой для рассмотрения вопроса построенных ранее зданий и сооружений и, в случае необходимости, их реконструкции или сноса.

В совещании приняли участие секретарь Совета безопасности Самвел Бабаян, министр градостроительства Арам Саркисян, мэр Степанакерта Давид Саркисян, другие должностные лица.