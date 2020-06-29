По состоянию на 29 июня состояние 123 зараженных коронавирусом пациентов крайне тяжелое, а 529 пациентов - тяжелое. Как сообщает Арменпресс, об этом во время брифинга после заседания комендатуры сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян

«У 1739 пациентов диагностирована пневмония, что означает, что состояние их здоровья в любой момент может стать тяжелым или крайне тяжелым. «Авторами» этой статистки являемся мы все и именно мы можем изменить эту статистику», - сказал премьер.