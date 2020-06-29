По заверению французского врача, ношение масок может способствовать преодолению эпидемии

Руководитель отдела реанимации в медицинском центре Марселя Норд и ведущий ученый-медик, профессор Лоран Папазян, прибывший в Армению для борьбы с коронавирусом, считает, что ношение маски, периодическое дезинфекция рук и соблюдение социальной дистанции могут сыграть важную роль в преодолении эпидемии. Как сообщает Арменпресс, Папазян сказал об этом во время брифинга 29 июня.

«Я горжусь тем, что смог приехать в Армению, чтобы поддержать реализацию этой великой миссии и поддержать наших коллег. Я имел честь встретиться с рядом армянских врачей, которые очень компетентны, много работают и сейчас очень устали», - сказал он.

Папазян призвал общественность соблюдать противоэпидемические правила, которые очень просты и применяются во всем мире. «Необходимо носить маску, регулярно дезинфицировать руки и соблюдать социальную дистанцию. Эти правила могут спасти нас и вывести нас из этой ситуации», - подчеркнул доктор.

Коснувшись сотрудничества Армении и Франции в области медицины, Папазян сказал, что это только начало. Он добавил, что с удовольствием работает с врачами, живущими в Армении, и делится своим опытом.