Введен в оборот проект решения об аннулировании конституционного референдума
18:16, 29 Июнь, 2020
Более 30 депутатов Национального Собрания Республики Армения от фракции «Мой шаг» внесли в оборот законопроект о признании потерявшим силу решение НС о проведении референдума о внесении изменений в Конституцию. Как сообщает Арменпресс, в случае принятия решения будет аннулирован назначенный на 5 апреля, но не проведенный из-за введения чрезвычайного положения, референдум о внесении изменений в Конституцию.
В случае принятия, решение вступит в силу с момента опубликования.
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