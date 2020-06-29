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Введен в оборот проект решения об аннулировании конституционного референдума

Введен в оборот проект решения об аннулировании конституционного референдума

Более 30 депутатов Национального Собрания Республики Армения от фракции «Мой шаг» внесли в оборот законопроект о признании потерявшим силу решение НС о проведении референдума о внесении изменений в Конституцию. Как сообщает Арменпресс, в случае принятия решения будет аннулирован назначенный на 5 апреля, но не проведенный из-за введения чрезвычайного положения, референдум о внесении изменений в Конституцию. 

В случае принятия, решение вступит в силу с момента опубликования.


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