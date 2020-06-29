Замминистра юстиции приняла участие в ежегодной конференции ПРООН

Заместитель министра юстиции Армении Кристине Григорян в режиме видеоконференции приняла участие в ежегодной конференции Программы развития Организации Объединенных Наций на 2020 год под названием «Укрепление верховенства закона и прав человека в целях содействия устойчивому миру и развитию».

Как сообщили Арменпресс в управлении информации и общественных связей министерства юстиции Армении, заместитель министра поблагодарила за приглашение принять участие в таком важном мероприятии, отметив, что спустя два года после бархатной революции правительство по-прежнему привержено революционным ценностям: укреплению верховенства закона, защите прав человека, бескомпромиссной борьбе с коррупцией и проведению эффективной судебной реформы в соответствии с Конституцией и международными обязательствами.

Высоко оценив продолжительное сотрудничество правительства с ПРООН, Кристина Григорян коснулась всеобъемлющих рамок инициированных министерством юстиции реформ, представив партнерам утвержденные правительством в 2019 году судебные и правовые реформы, национальные стратегии по борьбе с коррупцией и в области прав человека.

В контексте вышеупомянутых стратегий заместитель министра проинформировала своих коллег о процедурах повышения независимости судебных органов, отбора судей и прокуроров, проверки собственности, работах по внедрению институтов электронного правосудия, выявления реальных владельцев, защиты информаторов и конфискации незаконно нажитого имущества, а также усилия по внедрению эффективных механизмов борьбы с насилием в семье и разжиганием ненависти.

Была также затронута Стратегия реформирования полиции и План действий на 2020-2022 годы.

В ходе встречи заместитель министра также представила используемые правительством правовые механизмы и цифровые инструменты, используемые для обеспечения защиты прав человека, верховенства закона и демократии в условиях вызванных коронавирусной инфекцией вызовов.

Подводя итоги, заместитель министра поблагодарила ПРООН за ее активную поддержку и конструктивное сотрудничество в процессе осуществления реформ, подчеркнув, что правительство обладает достаточной решимостью и широкой общественной поддержкой для продвижения повестки реформ.