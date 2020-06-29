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Сергей Григорян назначен представителем президента Арцаха по особым поручениям

Сергей Григорян назначен представителем президента Арцаха по особым поручениям

Президент Арцаха Араик Арутюнян 29 июня подписал указ о назначении Сергея Григоряна представителем президента Республики Арцах по особым поручениям. об этом сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.


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