Вооруженные люди напали на здание фондовой биржи в Пакистане
17:24, 29 Июнь, 2020
Двое граждан погибли, еще трое получили ранения в результате взрыва гранаты около здания пакистанской биржи в Карачи. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщает телеканал Geo TV.
По информации сил правопорядка в нападении на здание биржи участвовало четыре террориста. Все они были убиты в ходе перестрелки. В результате случившегося погибли два человека, трое получили ранения.
В настоящее время всех пострадавших доставили в ближайший госпиталь. Полиция оцепила прилегающие к зданию биржи районы.
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