Вооруженные люди напали на здание фондовой биржи в Пакистане

Двое граждан погибли, еще трое получили ранения в результате взрыва гранаты около здания пакистанской биржи в Карачи. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщает телеканал Geo TV.

По информации сил правопорядка в нападении на здание биржи участвовало четыре террориста. Все они были убиты в ходе перестрелки. В результате случившегося погибли два человека, трое получили ранения.

В настоящее время всех пострадавших доставили в ближайший госпиталь. Полиция оцепила прилегающие к зданию биржи районы.