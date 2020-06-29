В ООН предупредили Израиль о тяжелых последствиях аннексии палестинских территорий

Аннексия палестинских территорий незаконна, и Израиль должен отказаться от подобных планов, заявила в понедельник в Женеве верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. Она подчеркнула, что аннексия чревата катастрофическими последствиями для палестинцев, Израиля и региона в целом, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Аннексия незаконна", - отметила Бачелет, призвав Израиль "прислушаться к своим собственным бывшим старшим официальным лицам и генералам, а также многочисленным голосам в мире, предупреждающим о том, что не следует идти по этой опасной дороге".