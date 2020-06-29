Евросоюз еще не утвердил финальный список стран для открытия границ с 1 июля

Совет Евросоюза все еще не утвердил окончательный список государств, с которыми будут открыты внешние границы сообщества с 1 июля. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в понедельник представитель Еврокомиссии Адальберт Янс на брифинге в Брюсселе. Он также не исключил ситуацию, что решения достичь не удастся.

"Дискуссия еще продолжается между странами - членами в Совете ЕС. Мы с нетерпением ожидаем результата этой дискуссии, но пока нам более нечего сказать на этом этапе", - сообщил он. Янс никак не прокомментировал суть этой дискуссии или содержание списка. "Я не хочу спекулировать на этой теме до тех пор, пока дискуссия не завершена", - сказал он.

"Если список согласовать не удастся, Совет ЕС должен будет принять решение, что делать дальше", - заявил он.