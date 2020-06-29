Из пожилых людей, инфицированных COVID-19 в домах-интернатах, в больнице лечится только один

Из пожилых людей, проживающих в Ереванском номер 1и в Норкском домах-интернатах, инфицированных COVID-19, лечение в больнице получает только один заболевший. Об этом в беседе с Арменпресс сказала пресс-секретарь министра труда и социальных вопросов Сона Мартиросян.

“Только один заболевший из Норкского дома-интерната еще находится на больничном лечении, остальные уже вернулись в учреждение. Он чувствует себя хорошо, просто мы проявляем крайнее внимание, чтобы он полностью выздоровел, поскольку это проблема здоровья и других.

Пресс-секретарь министра отметила, что, по последним данным, в доме-интернате № 1 Еревана есть 129 пожилых людей, инфицированных COVID-19, однако ни один из них не нуждается в больничном лечении.

“По последним данным положительный результат теста имеют 129 человек, часть из которых без симптомов. Они остаются в учреждении, несколько человек, чья температура повышена, для полной безопасности, перевезены в наше учреждение в Ахавнадзоре. Оно является филиалом Дома-интерната Норка и, согласно решению правительства, там проживают пожилые граждане, зараженные COVID-19, но не нуждающиеся в больничном уходе. Других госпитализированных из Дома-интерната номер 1 нет”, - отметила Сона Мартиросян.

В мае стало известно, что у 40 проживающих в Норкском доме-интернате, а также у некоторых сотрудников обнаружено коронавирусное заболевание, 25 июня была зафиксирована вспышка COVID-19 и в Ереванском доме-интернате № 1.

Норайр Шогикян