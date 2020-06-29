Маша Мнджоян блестяще выступила в батл-туре проекта “Голос Австралии”

Певица Маша Мнджоян, которая участвует в проекте “Голос Австралии”, прекрасно выступила на этапе конкурса батл.

Как передает Арменпресс, Мнджоян на этапе батл выступала с певицей Эллой Монери. Они исполнили знаменитый “Respect” Ареты Франклин. Члены жюри аплодировали певицам стоя.

Маша Мнджоян опубликовала видео выступления на своей официальной странице в Facebook и написала, что очень довольна дуэтом с Эллой. Она также поблагодарила своего тренера Келли Роуланд за оказанную поддержку.

Маша Мнджоян была победительницей конкурса “Голос Армении” 2013 года. Она также участвовала в международном песенном конкурсе “Новая волна”, дойдя до полуфинала.