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Матч за звание чемпиона мира по шахматам состоится в 2021 году

Матч за звание чемпиона мира по шахматам состоится в 2021 году

Матч за звание чемпиона мира по шахматам состоится через год - в 2021 году.

Как передает Арменпресс, об этом заявил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович. Причиной переноса пандемия COVID-19. По словам Дворковича, с официальным заявлением об этом ФИДЕ выступит в ближайшее время. Организаторы обсуждают проведение матча либо осенью, либо весной.

Из-за пандемии COVID-19 был прерван и пока не возобновился турнир претендентов на шахматную корону, который проходил в Екатеринбурге.

Подготовила Варвара Айрапетян


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