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В Казахстане заблокировали около 3,2 тысячи сайтов

В Казахстане заблокировали около 3,2 тысячи сайтов

Порядка 3,2 тысячи сайтов в Казахстане в 2019 году признали незаконными и заблокировали в рамках борьбы с радикальными течениями в республике. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в понедельник министр информации и общественного развития республики Аида Балаева.

"В 2019 году было проанализировано более 5300 интернет-ресурсов, из которых 3200 были признаны незаконными. Все они были вовремя заблокированы", - сказала Балаева в ходе отчетной встрече перед населением.

Она отметила, что "самое важное в этой области - это создать иммунитет населения против радикальных движений и предотвратить межрелигиозные конфликты в стране".


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