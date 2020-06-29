СМИ: паром затонул в Бангладеш
ТАСС, 29 июня. По меньшей мере 11 человек погибли в понедельник в результате опрокидывания парома в реке Буриганга в столице Бангладеш Дакке. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя пожарной службы.
По его данным, всего на борту судна находились около 100 пассажиров,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс
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