СМИ: паром затонул в Бангладеш

ТАСС, 29 июня. По меньшей мере 11 человек погибли в понедельник в результате опрокидывания парома в реке Буриганга в столице Бангладеш Дакке. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя пожарной службы.

По его данным, всего на борту судна находились около 100 пассажиров,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс