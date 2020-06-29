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В детском доме “Мари Измирлян” выздоровели все зараженные COVID-19

В детском доме “Мари Измирлян” выздоровели все зараженные COVID-19

В детском доме “Мари Измирлян” выздоровели все дети и нянечки, зараженные COVID-19. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян.

“В детском доме “Мари Измирлян” выздоровели все зараженные COVID-19. На данный момент результаты тестов всех заболевших в детском доме отрицательные. Хочу выразить особую благодарность медицинскому центру “Арабкир” и доктору Ара Баблояну за особое отношение к детям”, - написала Батоян.

25 мая в детском доме “Мари Измирлян” было подтверждено 15 случаев COVID-19, из которых 9 - у детей, 6 - у нянечек.


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