В детском доме “Мари Измирлян” выздоровели все дети и нянечки, зараженные COVID-19. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян.

“В детском доме “Мари Измирлян” выздоровели все зараженные COVID-19. На данный момент результаты тестов всех заболевших в детском доме отрицательные. Хочу выразить особую благодарность медицинскому центру “Арабкир” и доктору Ара Баблояну за особое отношение к детям”, - написала Батоян.

25 мая в детском доме “Мари Измирлян” было подтверждено 15 случаев COVID-19, из которых 9 - у детей, 6 - у нянечек.