СМИ: не менее 10 человек погибли при минометном обстреле на юге Афганистана
15:39, 29 Июнь, 2020
ТАСС, 29 июня. По меньшей мере 10 человек погибли, 15 пострадали в результате минометного обстрела в провинции Гильменд в Афганистане. Об этом сообщил в понедельник телеканал Ariana News со ссылкой на источник в службе безопасности.
По его данным, несколько минометных снарядов разорвались в жилом районе уезда Сангин.
Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
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