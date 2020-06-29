СМИ: не менее 10 человек погибли при минометном обстреле на юге Афганистана

ТАСС, 29 июня. По меньшей мере 10 человек погибли, 15 пострадали в результате минометного обстрела в провинции Гильменд в Афганистане. Об этом сообщил в понедельник телеканал Ariana News со ссылкой на источник в службе безопасности.

По его данным, несколько минометных снарядов разорвались в жилом районе уезда Сангин.

Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.