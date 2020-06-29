Начинаются новые ипотечные программы, направленные семьям с детьми

Вопросы улучшения демографической ситуации в Армении находятся в центре внимания правительства. Разработаны и поэтапно претворяются в жизнь программы по разным направлениям, которые окажут влияние на улучшение демографической ситуации.

На пресс-конференции в зале Арменпресс заместитель министра труда и социальных вопросов Армении Смбат Саиян отметил, что еще в 2017 году по заказу Фонда населения ООН были выявлены основные факторы, влияющие на репродуктивное поведение человека. Согласно исследованиям, на первом месте стоит работа, занятие с прибыльной деятельностью, на втором -проблемы жилищного обеспечения.

Под руководством премьер-министра Армении действует Совет по улучшению демографической ситуации. В результате обсуждений, развернувшихся в рамках этого совета, были разработаны программы по нескольким направлениям, которые уже претворяются в жизнь.

“Первое - это то, чему мы уже становимся свидетелями. С 1 июля повышается размер единовременного пособия для первого и второго ребенка. Сегодня, соответственно, вместо 50 000 и 150 000 драмов будет установлено 300 000 драмов”, - сказал Смбат Саиян.

Следующим направлением являются программы содействия жилищному обеспечению семей, имеющих детей. С 1 июля этого года начнутся программы, предусмотренные в этом направлении. Первая из них - единовременная денежная помощь лицам, приобретающим квартиры в областях.

“В рамках первой программы семьям, приобретающим жилую недвижимость по ипотечному кредиту в областном населенном пункте, предоставляется единовременная помощь в размере 5% от стоимости квартиры, но не более одного миллиона драмов. Размер предоставляемой помощи связан с наличием детей в семьях. Обязательное условие для программы - наличие в семье двух несовершеннолетних детей”, - сказал замминистра.

Вторая - программа страхования предоплаты. В рамках второй программы государство предоставляет бенефициару определенную поддержку, направленную на страхование предоплаты. Государство по существу страхует обязательство бенефициара по уплате аванса.

Согласно третьей программе, в семье, погашающей ипотечный кредит, если с 1 июля рождается ребенок, государство определенным образом гасит часть основной суммы этого ипотечного кредита.

“В частности, в областном населенном пункте, если это будет первый или второй ребенок, то поддержка составит 10% от ипотечного кредита, в Ереване - 5. Если в семье рождается третий и следующий ребенок, то размер выплат в областном населенном пункте составит 50%, в Ереване -25%”, - сказал он.

Замминистра добавил, что это не единственные программы обеспечения жильем. В ближайшее время будут разработаны и другие новые программы. В областных населенных пунктах эта проблема стоит довольно остро. Отсутствие жилищного строительства, по сути, не позволяет нашим соотечественникам пользоваться программой возврата подоходного налога.