До конца года в селах пособие по уходу за ребенком смогут получать около 7 000 бенефициаров

Установление права на пособие по уходу за ребенком, до его достижения двух лет, для лиц, проживающих, в сельской местности, направлено на смягчение негативных тенденций демографической ситуации.

На пресс-конференции в зале Арменпресс заместитель министра труда и социальных вопросов Армении Смбат Саиян отметил, что пособие будет выделяться независимо от того, работают ли родители или нет.

“Пособие будет в размере 26 500 драмов. Скажу, что в случае с работающими родителями размер пособия по уходу за ребенком также увеличивается с 1 июля, составив 26 500 драмов. То есть, работающие родители, живущие в сельской местности, получат пособие в двойном размере, и как работающий родитель, и как живущий в сельской местности”, - сказал Смбат Саиян.

Изменения вступают в силу с 1 июля 2020 года. На пособия детям до конца года предусмотрено 450 млн драмов. По предварительным расчетам, этим правом воспользуются около 7 тысяч бенефициаров. В 2021 году на эту программу будет необходимо 4 млрд драмов.

“Скажу, что есть установленное законом обязательное требование, чтобы родители и ребенок жили в сельских населенных пунктах”, - сказал замминистра.

Внесено изменение по срокам обращения за пособием по уходу. В частности, в действующем порядке, если родитель обращается за пособием, и оно передается в банк, то он может получить пособие в течение года. Если в течение одного года он не получает это пособие, то теряет свое право на пособие. Согласно поправкам, пособие ребенка будет выплачиваться, если родитель повторно подаст заявление. Согласно другому изменению, срок подачи заявления на пособие по уходу вместо шести месяцев составляет 12 месяцев. Пересмотрены также условия и порядок выплаты пособия по неоплаченному уходу.

“Согласно действующему законодательству, если пособие по уходу назначено и не выплачено, то оно выплачивается за шестимесячный период, предшествующий дню обращения. То есть, если право на пособие было предоставлено, но для получения пособия по каким-то причинам родитель обратился через год, то все оно равно выплачивался за шесть месяцев. Эта поправка будет выплачена за весь период, предшествующий обращению. Если, конечно, заявление было подано до достижения ребенком 3-летнего возраста”, - сказал Смбат Саиян.