Газоснабжение села Аралез Араратской области временно будет прекращено

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 30 июня с 10:00 до 15:00 будет приостановлена подача газа газопотребителям села Аралез Араратской области.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.