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В СНГ обеспокоены вопросом безопасности американских биолабораторий на Украине и в Грузии

В СНГ обеспокоены вопросом безопасности американских биолабораторий на Украине и в Грузии

Безопасность американских биолабораторий на Украине и в Грузии вследствие проблем государственного управления в этих странах вызывает беспокойство. Как передает «Арменпресс», об этом ТАСС сообщил руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков.

“Ситуация, в которой оказался весь мир, выявила другую проблему - открытие биолабораторий на территории ряда стран сопредельных со странами СНГ, которые чаще всего принадлежат зарубежным ведомствам и фондам. Особую озабоченность вызывает безопасность американских биолабораторий на Украине и в Грузии с учетом задач государственного управления в этих странах”, - сказал Новиков.

По его словам, риски утечки при определенных обстоятельствах  биоматериалов все же существуют. Это не касается терроризма, но возможны угрозы негативных последствий, как и в любом высокотехнологичном процессе.

“По сути, опыт нынешней пандемии может дать представление о последствиях утечки биоматериалов, которые представляют угрозу для жизни и здоровья человека, или их неконтролируемой утечки”, - согласно сообщению ТАСС, заключил глава контртеррористического центра СНГ.


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