Эдвард Ованнисян побывал с рабочим визитом в подразделениях КГД Ширакской области

13:17, 29 Հունիս, 2020

Председатель Комитета государственных доходов Армении Эдвард Ованнисян посетил Ширакскую область, чтобы на месте ознакомиться с работой различных подразделений КГД. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ КГД Армении, Эдвард Ованнисян в сопровождении заместителей председателя КГД и генерального секретаря посетил отделы контроля и обслуживания налогового органа Гюмри. Он поинтересовался процессом организации работ подразделений, в частности, в контексте надлежащего выполнения функций. Глава комитета особо подчеркнул важность оказания в сложившейся ситуации налогоплательщикам и гражданам быстрых и качественных услуг.

Председатель КГД посетил также и управление Северной таможни. Он обошел кабинеты, беседовал с сотрудниками, поинтересовался процессом организации таможенных оформлений, проблемами, волнующими хозяйствующих субъектов в условиях чрезвычайного положения.

Руководитель комитета посетил также и КПП Бавры. В административном здании он ознакомился с условиями работы службы, особенностями процедуры въезда и выезда граждан. Глава комитета проследил за процессом организации таможенного контроля. В зале оформления на месте были обсуждены вопросы повышения эффективности контроля транспортных средств. На таможенном пункте Бавры Эдвард Ованнисян осмотрел все строение КПП. Он поинтересовался эффективностью рентгеновского осмотра устройства “Рапискан”, применения электронных весов.

В Гюмри председатель КГД ознакомился с ходом строительства Центра обслуживания Северной внешнеэкономической деятельности. Рабочая группа во главе с ним обошла территорию, проследила за осуществляемыми работами.

Операции по таможенному контролю за экспортом через северную границу полностью планируется перенести именно в этот центр обслуживания. Однако переход к полной эксплуатации Северного центра будет поэтапным. На первом этапе будут осуществляться только таможенные операции, связанные с теми грузами, для вывоза которых не требуются разрешения других государственных органов Армении.

В ходе визита главе комитета были представлены также те инфраструктуры, которые будут действовать после завершения строительства. В результате будет создан Центр обслуживания, основанный на системах электронного управления и цифровых решениях. Структура будет работать в формате “одна остановка, одно окно”. Хозяйствующий субъект в одном месте сможет совершить все операции по таможенному оформлению, получить необходимые разрешения от различных ведомств, расположенных в одном и том же месте.

Эдвард Ованнисян подчеркнул необходимость проведения строительных работ на высоком уровне и их завершения в установленные сроки. Он заверил, что процесс находится под его ежедневным контролем, и он будет последовательным в решении поставленных задач.

Для обеспечения Центра высококвалифицированными таможенными служащими сотрудники управления Северной таможни проходят переподготовку.