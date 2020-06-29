L'Oreal из названий кремов удалит слова “белый”, “светлый цвет” и “осветляющий”

Французская косметическая компания “l'Oreal” намерена удалить из названий своих кремов и лосьонов прилагательные “белый”, “светлый цвет” и “осветляющий”. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в официальном заявлении L'Oreal, которое многочисленные СМИ поспешили связать с ходом кампании против расизма, распространившейся по всему миру.

“Группа компаний “l'Oreal Group” приняла решение удалить из названий всех продуктов, предназначенных для ухода за кожей слова “белый”, “светлый цвет” и “осветляющий” (white/whitening, fair/fairness, light/lightening)”, - говорится в кратком сообщении на английском языке.

Кроме этого, представитель компании на вопрос корреспондента ТАСС не сообщил никаких подробностей о контексте и причинах, согласно которым принято соответствующее решение. Также неизвестно, когда именно эти произойдут изменения. Товары с соответствующими названиями пока доступны для покупки через Интернет. Никаких альтернатив замены этих слов пока не представлено.