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Генрих Мхитарян останется в “Роме” до августа

Генрих Мхитарян останется в “Роме” до августа

Полузащитник национальной сборной Армении и “Ромы” Генрих Мхитарян останется в итальянском клубе до августа.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет издание “Tempo”, добавив, что Мхитарян останется в команде до конца августа и в составе “Ромы” примет участие в матчах Лиги Европы. В Риме останется и футболист “Манчестер Юнайтед” Смоллинг, который также в составе “волков” выступает на правах аренды.

Капитан национальной сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян в начале этого сезона из “Арсенала” на правах аренды перешел в “Рому”. За это время футболист стал автором 6 голов и 3 голевых передач.

Подготовила Варвара Айрапетян


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