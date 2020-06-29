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Хави сообщил, что собирается возглавить “Барселону”

Хави сообщил, что собирается возглавить “Барселону”

Бывший футболист “Барселоны” Хави Эрнандес заявил, что собирается возглавить каталонский клуб.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет издание “Sport” со слов самого Хави: “Моя величайшая мечта - возглавить “Барселону”. Я хочу с “Барселоной” добиться больших результатов, в то же время иметь возможность самому строить команду. Когда состоятся выборы президента “Барселоны”, будет замечательно вновь вернуться в команду”.

Хави на протяжении всей своей футбольной карьеры выступал за “Барселону”. С 1998 по 2015 год футболист провел в составе клуба 505 матчей. С 2015 года Хави перешел на тренерскую работу.

Подготовила Варвара Айрапетян


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