Хави сообщил, что собирается возглавить “Барселону”

Бывший футболист “Барселоны” Хави Эрнандес заявил, что собирается возглавить каталонский клуб.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет издание “Sport” со слов самого Хави: “Моя величайшая мечта - возглавить “Барселону”. Я хочу с “Барселоной” добиться больших результатов, в то же время иметь возможность самому строить команду. Когда состоятся выборы президента “Барселоны”, будет замечательно вновь вернуться в команду”.

Хави на протяжении всей своей футбольной карьеры выступал за “Барселону”. С 1998 по 2015 год футболист провел в составе клуба 505 матчей. С 2015 года Хави перешел на тренерскую работу.

Подготовила Варвара Айрапетян