“Интер” заинтересован в Агуэро

Миланский футбольный клуб “Интер” заинтересован в аргентинском нападающем “Манчестер Сити” Серхио Агуэро.

Как сообщает «Арменпресс», об этом пишет издание “Calciomercato”. “Интер” намерен приобрести Агуэро, включив в сделку Милана Шкрияна. В его услугах заинтересован “Реал”.

Серхио Агуэро перешел в “Манчестер Сити” с 2011 года. В составе манчестерского клуба аргентинец 4 раза становился чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии. Он - лучший бомбардир в истории “Манчестер Сити”, автор 254 голов.

Ранее стало известно, что Агуэро получил травму в матче Премьер-лиги против “Бернли” и был заменен. Нападающий “Манчестер Сити” в текущем сезоне может не вернуться в стартовый состав.

Подготовила Варвара Айрапетян