Победители олимпиад получают именные стипендии

В первом полугодии 2020 года победители финальных туров школьных олимпиад получили из госбюджета Армении стипендию в размере 18 млн 300 000 драмов. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве НОКС.

В общей сложности, стипендии получили 195 учащихся, которые на республиканских предметных и Жаутыковских международных олимпиадах завоевали призовые места.

Наибольшее количество призов получили учащиеся физико-математической специальной школы им. А. Шагиняна при ЕГУ (74 призера) и гимназии “Квант” (32 призера).

За победы на заключительных этапах республиканских предметных олимпиад дипломы первой степени получили 41 ученик. Дипломы второй степени получил 57 учеников, а дипломы третьей степени были выданы 92 ученикам.

На финальных этапах Международной Жаутыковской олимпиады 1 ученик занял 1-е место, 7 учеников – 2-е и 10 учеников - 3-е место.

Стипендии предоставляются согласно “Порядку предоставления именных стипендий учащимся учебных заведений, получающих общеобразовательное обучение”, утвержденному приказом министра НОКС от 3 сентября 2020 года. В соответствии с этим, если учащийся одновременно включен в список получателей стипендий на двух или трех основаниях, он может получить стипендию в размере всех этих стипендий. А в случае завершения обучения получателя именной стипендии в данном учреждении невыплаченная часть стипендии, предусмотренной за один год, выплачивается учащемуся единовременно. То есть бенефициары, обучающиеся в 12-ом классе, могут получить стипендию на один год сразу. В то же время, стипендии двух учеников, занявшим призовые места на двух и более олимпиадах, составили 360 000 драмов - за 2019 - 2020 учебные года.

Отметим, что новый порядок получения именной стипендии действует с 1 января 2020 года.

Победители предметных олимпиад получают стипендии в следующем размере:

участники заключительных этапов международных предметных олимпиад:

* дипломы первой категории – 25 000 драмов

* дипломы второй категории – 20 000 драмов

* дипломы третьей категории - 15 000 драмов,

* другие участники заключительных этапов - 10 000 драмов.

Участники заключительных этапов других международных школьных олимпиад (Жаутыковская международная олимпиада, Менделеевская международная олимпиада и др.):

* дипломы первой категории - 15000 драмов

* дипломы второй категории – 10 000 драмов

* дипломы третьей категории - 7500 драмов.

Победители заключительных этапов предметных республиканских олимпиад Армении:

* дипломы первой категории - 10000 драмов

* дипломы лицам второй категории - 7500 драмов

* дипломы третьей категории – 5 000 драмов.

Именная стипендия выдается учащимся посредством учреждений в расчете на один год.