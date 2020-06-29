В Армении подтверждено 25 127 случаев COVID-19

В Армении 29 июня подтверждено 25 127 случаев COVID-19, из которых 13 297 - выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 11 254 пациента. Всего было проведено 110 571 тестов.

Выявлено 482 новых случая заражения, 181 пациент выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 433 летальных исхода (увеличились на 7).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончавшиеся пациенты были мужчины 82, 67, 67 лет и женщины 63, 66, 84, 96 лет. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксированы 4 случая смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 143.

Правительство Армении 12 июня приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта и продленного до 13 июня, еще на 30 дней, с 17:00 13 июня до 17:00 13 июля включительно.

Лилит Демурян