“Реал” лидер Ла Лиги
В чемпионате Испании по футболу новый лидер.
Как передает «Арменпресс», в рамках 32-го тура Ла Лиги “Реал” на выезде встретился с “Эспаньолом”. На 45-й минуте благодаря голу Каземиро “королевский клуб” смог одержать победу.
Сейчас у “Реала” 71 очко, “Барселона” с 69 очками на втором месте. Тройку замыкает мадридский “Атлетико”.
До конца чемпионата Испании по футболу осталось 6 туров.
Подготовила Варвара Айрапетян
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
- 29.06-21:55 В России более 6,4 тысячи военных вылечились от коронавируса
- 29.06-21:52 30 июня состоится видеоконференция между главами МИД Армении и Азербайджана
- 29.06-21:37 В России более 6,4 тысячи военных вылечились от коронавируса
- 29.06-21:20 В Саудовской Аравии выявили рекордное число случаев коронавируса за сутки
- 29.06-21:06 Предстоящие на 30 июня мероприятия
- 29.06-20:44 Вице-премьер Мгер Григорян принял посла Российской Федерации
- 29.06-20:30 В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса
- 29.06-20:15 Пашинян поблагодарил оказавшие Армении в борьбе с COVID-19 помощь страны
- 29.06-20:14 Число случаев коронавируса в Японии за сутки составило 110
- 29.06-19:32 Чем больше пациентов, тем тяжелее становится работа системы здравоохранения: Никол Пашинян
- 29.06-19:26 Специалист представила негативное влияние коронавируса на важные органы
- 29.06-19:24 В ООН распространен доклад об осуществлении Арцахом положений протоколов к Женевским конвенциям
- 29.06-19:07 Вопрос разработки нового генерального плана столицы был обсужден у президента Арцаха
- 29.06-19:02 Состояние 123 зараженных коронавирусом пациентов крайне тяжелое, а 529 пациентов - тяжелое
- 29.06-18:53 Нам всем нужно «перезапустить» противоэпидемическое поведение: Пашинян
- 29.06-18:38 По заверению французского врача, ношение масок может способствовать преодолению эпидемии
- 29.06-18:27 У сына Гагика Царукяна подтвердился коронавирус
- 29.06-18:16 Введен в оборот проект решения об аннулировании конституционного референдума
- 29.06-18:02 В Индии второй день подряд выявляют почти 20 тыс. случаев коронавируса
- 29.06-17:56 Замминистра юстиции приняла участие в ежегодной конференции ПРООН
- 29.06-17:37 Сергей Григорян назначен представителем президента Арцаха по особым поручениям
- 29.06-17:26 Президент подписал закон о безналичной выплате пенсий
- 29.06-17:24 Вооруженные люди напали на здание фондовой биржи в Пакистане
- 29.06-17:17 Президент подписал закон о внесении дополнения в закон Республики Армения «Об образовании»
- 29.06-17:10 В ООН предупредили Израиль о тяжелых последствиях аннексии палестинских территорий
11:40, 26.06.2020
Просмотрели 3559 раз Скончался актер Геворг Додозян
19:57, 26.06.2020
Просмотрели 1744 раз Язык Алиева стал длиннее, так как в Армении действует пятая колонна: Мане Геворгян
17:08, 27.06.2020
Просмотрели 1625 раз Экс-депутат НС РА Абраам Манукян арестован
15:50, 25.06.2020
Просмотрели 1608 раз Землетрясение, произошедшее в 55 км к юго-востоку от города Ван, ощущалось и в Ереване
13:47, 24.06.2020
Просмотрели 1438 раз Совместное письмо председателей Европейского совета и Европейской комиссии премьер- министру Армении