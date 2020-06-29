“Реал” лидер Ла Лиги

В чемпионате Испании по футболу новый лидер.

Как передает «Арменпресс», в рамках 32-го тура Ла Лиги “Реал” на выезде встретился с “Эспаньолом”. На 45-й минуте благодаря голу Каземиро “королевский клуб” смог одержать победу.

Сейчас у “Реала” 71 очко, “Барселона” с 69 очками на втором месте. Тройку замыкает мадридский “Атлетико”.

До конца чемпионата Испании по футболу осталось 6 туров.

Подготовила Варвара Айрапетян