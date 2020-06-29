Люди с инвалидностью сталкиваются с проблемами получения бесплатных лекарств: Омбудсмен

Со дня объявления чрезвычайного положения вопросы обеспечения прав людей с ограниченными возможностями находились под вниманием Защитника прав человека.

Сотрудник отдела по связям с общественностью офиса Защитника прав человека сообщил «Арменпресс», что в период с 16 марта по 24 июня было получено 153 жалобы от людей с инвалидностью, связанных с новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19). Количество звонков на горячую линию 116 Управления Защитника прав человека составило 74.

Помимо обращений, офис омбудсмена постоянно контролирует ситуацию.

Обсуждение жалоб по этим вопросам, а также результаты мониторинга показывают, что положение людей с ограниченными возможностями стало более чувствительным из-за нового типа заражения коронавирусом, а реализация прав стала сложной и проблематичной.

Ниже мы представляем препятствия на пути предоставления государством бесплатных и льготных лекарств для людей с ограниченными возможностями, а другие вопросы будут рассмотрены в других заявлениях Защитника прав человека.

Изучение жалоб на получение лекарств показало, что люди с ограниченными возможностями месяцами оказываются в трудном положении из-за системных проблем. Например, в одной из жалоб рецепт семейного врача для члена семьи с инвалидностью, который находился в постели с инвалидностью, в другой больнице был изменен на другое, согласно больнице, более эффективное лекарство. Гражданин обратился в Министерство здравоохранения и получил справку о том, что это лекарство можно получить бесплатно. После получения этой информации мужчина обратился в областную администрацию и получил подтверждение, что поликлиника с ним свяжется по поводу препарата. Однако гражданин не смог получить лекарство из поликлиники по разным причинам. В одном случае было указано, что врач находился в командировке из-за нового типа коронавируса, во втором случае, что лекарство невозможно приобрести из-за процедуры госзакупок, а в третьем случае, что препарат был назначен врачом другого медицинского учреждения, в то время как они принимают за основу для бесплатного предоставления лекарств только назначение врача их поликлиники. В результате этих проволочек человек с инвалидностью так и не смог получить назначенное им врачом лекарство:

Эта проблема была решена благодаря вмешательству Управления Защиты прав человека при Правозащитнике.

Люди с ограниченными возможностями сталкиваются с трудностями при получении лекарств, потому что в медицинских учреждениях делается ненадежное или неправильное уведомление о действующем законодательстве в Армении, которое предназначено как для граждан, так и для медицинского персонала. В результате люди с ограниченными возможностями не могут получать лекарства, а медицинский персонал оказывается в неловком положении. Например, в одной жалобе было установлено, что инвалид обратился в медицинское учреждение за бесплатным лечением, но ему было отказано в возможности получить лекарство из-за дезинформации, предоставленной учреждением. Эта проблема была решена при поддержке Департамента по защите прав инвалидов Управления Защитника прав человека. Препятствия также связаны с тем, что медицинский персонал не всегда доступен для людей с ограниченными возможностями в медицинских учреждениях. Одной из часто приводимых причин является то, что в стране не существует необходимого числа медперсонала вследствие командировки в другое медицинское учреждение или недостаточности установленных смен. Защитник прав человека считает необходимым заявить, что гражданин и лицо с инвалидностью не обязаны нести бремя трудностей при осуществлении своих прав или свобод, из-за того, что государство не организовывает должным образом процессы, гарантирующие эти права или свободы.

Из позитивного обязательства государства в отношении лица с инвалидностью и человека в целом вытекает, что оправдания государства не могут быть приемлемы для затягивания бесплатного и льготного предоставления предоставляемых людям с инвалидностью лекарств, неполного информирования или других трудностей.

Следует отметить, что эти вопросы, помимо других прав, в первую очередь нарушают право на здоровье человека, которое гарантировано Конституцией нашей страны.

Государство должно организовать все процессы с возможными благоприятными для человека решениями в кратчайшие сроки, и контроль государства над ним должен быть эффективным. Защитник прав человека считает повышение зарплаты медперсонала одним из важных направлений решения указанных проблем.

Администрация Защитника прав человека реагирует на каждую отдельную жалобу в сотрудничестве с соответствующим государственным органом или медицинским учреждением, а также, при необходимости, в сотрудничестве с НПО на местах. Такой подход позволяет оказывать эффективную поддержку конкретному человеку с ограниченными возможностями для бесплатных и льготных лекарств, а также государству с точки зрения системных проблем.

На системном уровне омбудсмен предоставляет публичную информацию по всем этим вопросам, представляет законодательные предложения и т. д.

Защитник прав человека особо отмечает, что описанные проблемы носят системный характер, о чем он неоднократно сообщал. Новый тип коронавируса просто углубил проявления некоторых из них, что делает необходимость в решениях более актуальной.