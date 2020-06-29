Президент Шахматной федерации Еревана обсудил вопросы шахматных школ

Президент Ереванской шахматной федерации Мхитар Айрапетян и вице-президент Норайр Калантарян 28 июня совершили поездку в шахматные школы Нор Норк и Нубарашен. Как сообщает «Арменпресс», сейчас уроки проводятся онлайн, но это не мешает думать и предпринимать шаги для того, чтобы принимать учеников в лучших условиях.

Ряд вопросов был отмечен во время встречи с директором Детско-юношеской спортивной школы Нор Норка Суреном Погосяном. Школа, в которой учатся 220 учеников, имеет небольшое пространство, несколько классных комнат, и поэтому невозможно разместить больше детей. В ходе обсуждения было отмечено, что, соединив здание рядом со школой, можно расширить территорию, сделав ее доступной для всех детей 6-го административного округа Еревана, которые хотят научиться мудрой игре именно в этой шахматной школе. В ходе беседы с Президентом Федерации также были затронуты вопросы улучшения школьной территории и наличия ухоженной зеленой зоны. В школе они убеждены, что в этом случае шахматы будут больше гармонировать с природой, чем за каменными стенами.

Следующий визит был в Нубарашенскую шахматную спортивную школу. В сопровождении директора Левона Галояна Мхитар Айрапетян совершил поездку по школе, которая занимает всего 115 квадратных метров и в настоящее время находится на грани краха. Проблема заключается в том, что спортивная школа работает рядом со средней школой Гевонда Алишана № 95, которая в настоящее время проходит капитальный ремонт. Чтобы воссоединить 140 шахматистов под одной крышей, нужно либо отремонтировать здание по соседству и передать ему шахматный дух, либо найти новое пространство и финансирование.

В ходе визитов были достигнуты договоренности о том, чтобы обсудить их более подробно и объективно в ходе дальнейших встреч и наметить возможные решения.