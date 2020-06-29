Спасатели потушили пожар в мебельном цехе

ЕРЕВАН, 29 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. 29 июня, в 4:27 утра, Национальный центр управления кризисами получил тревожный сигнал о том, что на деревообрабатывающей фабрике, расположенной в 37 Арацианском районе Еревана, возник пожар. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении информации и общественных связей МЧС РА.

На место происшествия выехали шесть боевых расчетов пожарно-спасательных отрядов спасательного управления города Еревана, оперативная группа управления спасательных сил по пожаротушению и организации спасательных работ и дежурная группа Управления медицинского обеспечения.

Затем на помощь отправились еще один боевой расчет пожарно-спасательного отряда спасательного управления города Ереван СС МЧС, один водовоз и два водовоза, предоставленные мэрией.

Оказалось, что пожар вспыхнул на улице Ширака, 47/2, на мебельной фабрике (около 1200 кв.м).

Пожар был изолирован в 05:53, потушен в 07:36. Сгорели мебельные конструкции, 14 машин и около 550 квадратных метров древесины.

В спасательных работах приняли участие 40 спасателей.