С 08:30 29 июня дороги на территории Республики Армения проходимы. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении информации и общественных связей МЧС РА.

О Ларсе

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии и Северо-Осетинского кризисного центра Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, в связи с чрезвычайным положением автомагистраль Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей.

Согласно информации, полученной из МИД РА, решение о запрете въезда в Грузию иностранцев остается в силе. Запрет не распространяется на грузоперевозки.