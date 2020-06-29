Время в Ереване: 11:07:36,   30 Июнь

Дороги на территории Республики Армения проходимы

Дороги на территории Республики Армения проходимы

С 08:30 29 июня дороги на территории Республики Армения проходимы. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении информации и общественных связей МЧС РА.

О Ларсе

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии и Северо-Осетинского кризисного центра Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, в связи с чрезвычайным положением автомагистраль Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей.

Согласно информации, полученной из МИД РА, решение о запрете въезда в Грузию иностранцев остается в силе. Запрет не распространяется на грузоперевозки.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации