Егише Меликян - главный тренер “Алашкерта”

После матча с “Ноа” в тренерском штабе “Алашкерта” произошли перемены.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Главным тренером “Алашкерта” назначен бывший игрок сборной Армении, опытный футболист Егише Меликян.

За свою футбольную карьеру Меликян выступал в ряде армянских клубов, становился чемпионом Армении, обладателем Кубка и призером, успешно представлял украинские команды “Металлург” (Донецк), “Сталь”, “Заря”, “Крымтеплица” и “Говерла”. В составе донецкого клуба он был бронзовым призером чемпионата Украины.

В составе сборной Армении, выступая игроком левого фланга, Егише Меликян провел 30 матчей.

Егише Меликян, начавший тренерскую карьеру в 2015 году, 5 лет тренировал украинские клубы.

Новый главный тренер “Алашкерта” работал в Д-19 и Д-21 донецкого “Металлурга”, руководил командами “Стали” Д-19 и Д-21. В 2017-м году Меликян возглавил основную команду “Стали”.

С сентября 2019 года 40-летний специалист в тренерском штабе “Львова”, в октябре того же года он возглавил клуб, выступающий в Премьер-лиге Украины, за короткое время улучшив игру и положение команды в турнирной таблице. Недавно армянский футболист по собственной инициативе оставил пост главного тренера “Львова”.

Егише Меликян имеет тренерскую лицензию УЕФА категории PRO, координировал курсы лицензии PRO, организуемые Федерацией футбола Украины.

Подготовила Варвара Айрапетян