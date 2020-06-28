По фактам  нарушений режима чрезвычайного положения составлено 51149 протоколов

По состоянию на 28 июня, сотрудники правоохранительных органов составили 51 149 протоколов за нарушение правил чрезвычайного положения, и во время службы скорой помощи 27 июня было выявлено 1 619 случаев нарушений.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает полиция РА.

«Внешняя служба подразделений полиции РА, осуществляющих службу в чрезвычайном режиме, действует на всей территории республики. В то же время проводятся специальные меры с сотрудниками различных министерств, ведомств, а также органов местного самоуправления, обеспечивающие контроль за выполнением требований решений Коменданта. Лица, нарушающие правила правового режима чрезвычайного положения, несут ответственность, предусмотренную законом. В общей сложности, на сегодняшний день было составлено 51 149 протоколов по фактам нарушений этих правил, а во время чрезвычайного положения 27 июня было выявлено 1 619 случаев нарушений.

Уважаемые граждане, служба полиции в чрезвычайном режиме продолжается. Соблюдайте правила правового режима чрезвычайного положения», - говорится в заявлении.