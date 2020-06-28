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По фактам  нарушений режима чрезвычайного положения составлено 51149 протоколов

По фактам  нарушений режима чрезвычайного положения составлено 51149 протоколов

По состоянию на 28 июня, сотрудники правоохранительных органов составили 51 149 протоколов за нарушение правил чрезвычайного положения, и во время службы скорой помощи 27 июня было выявлено 1 619 случаев нарушений.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает полиция РА.

«Внешняя  служба подразделений   полиции РА, осуществляющих  службу в чрезвычайном режиме,  действует на всей территории республики. В то же время проводятся специальные меры с сотрудниками различных министерств, ведомств, а также органов местного самоуправления, обеспечивающие контроль за выполнением требований решений Коменданта. Лица, нарушающие правила правового режима чрезвычайного положения, несут ответственность, предусмотренную законом. В общей сложности, на сегодняшний день было составлено 51 149 протоколов по фактам  нарушений этих правил, а во время чрезвычайного положения 27 июня было выявлено 1 619 случаев нарушений.

Уважаемые граждане, служба полиции в  чрезвычайном режиме  продолжается. Соблюдайте правила правового режима чрезвычайного положения», - говорится в заявлении.

 


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