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Пожар в «Дзюник  сарнаран» потушен: на трех этажах сгорел пенопласт и стекловолокно

Пожар в «Дзюник  сарнаран» потушен: на трех этажах сгорел пенопласт и стекловолокно

Пожар в здании ООО «Дзюник  сарнаран» потушен: на 3-м, 4-м и 5-м  этжах сгорел пенопласт и стекловолокно (на каждом этаже – по 35 кв/м).

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, на месте происшествия   работы  по пожаротушению контролировал министр ЧС  РА Феликс Цолакян.

«28-го июня   в 11։08 часов   в   Национальный  центр   кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что  в Ереване вспыхнул пожар в  здании  ООО «Дзюник  сарнаран» на  проспекте  Аршакуняц, необходима  помощь спасателей.

Пожару была  присвоена категория сложности 2. На место выехали  6 боевых расчетов  пожарно-спасательного отряда Ереванского управления  Спасательной  службы, эскалатор и   оперативная группа  Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА.

После этого к спасению отправились еще три пожарные бригады, два эскалатора, один специальный автомобиль службы защиты от газа и дыма и дежурная группа медицинского отдела спасательного отдела спасательного отдела МЧС города Еревана.

Выяснилось, чтона 3-м, 4-м и 5-м  этжах сгорел пенопласт и стекловолокно (на каждом этаже – по 35 кв/м).

Пожар был купирован в 13։10 часов, потушен – в 14։01.

На месте происшествия   работы  по пожаротушению контролировал министр ЧС  РА Феликс Цолакян», - говорится в  сообщении.

 

 


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