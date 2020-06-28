Пожар в «Дзюник  сарнаран» потушен: на трех этажах сгорел пенопласт и стекловолокно

Пожар в здании ООО «Дзюник сарнаран» потушен: на 3-м, 4-м и 5-м этжах сгорел пенопласт и стекловолокно (на каждом этаже – по 35 кв/м).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, на месте происшествия работы по пожаротушению контролировал министр ЧС РА Феликс Цолакян.

«28-го июня в 11։08 часов в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что в Ереване вспыхнул пожар в здании ООО «Дзюник сарнаран» на проспекте Аршакуняц, необходима помощь спасателей.

Пожару была присвоена категория сложности 2. На место выехали 6 боевых расчетов пожарно-спасательного отряда Ереванского управления Спасательной службы, эскалатор и оперативная группа Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА.

После этого к спасению отправились еще три пожарные бригады, два эскалатора, один специальный автомобиль службы защиты от газа и дыма и дежурная группа медицинского отдела спасательного отдела спасательного отдела МЧС города Еревана.

Выяснилось, чтона 3-м, 4-м и 5-м этжах сгорел пенопласт и стекловолокно (на каждом этаже – по 35 кв/м).

Пожар был купирован в 13։10 часов, потушен – в 14։01.

На месте происшествия работы по пожаротушению контролировал министр ЧС РА Феликс Цолакян», - говорится в сообщении.