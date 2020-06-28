Арсен Торосян считает необходимым переходить к  сознательному  локдауну, а не  принудительному

Министр здравоохранения Республики Армения Арсен Торосян считает, что для предотвращения распространения нового коронавируса в Армении гражданам необходимо обращаться не к принудительному, а к сознательному локдауну, отказавшись посещать различные собрания, мероприятия и оставаться дома. Как передает «Арменпресс» Министр заявил об этом в своем посте на своей странице в Facebook, подчеркнув: «Нет другого выхода из этой ситуации».

«Необходимо переходить к сознательному локдауну, а не принудительному.

Нам всем нужно ограничивать наши не жизненно важные контакты, передвижения, визиты, события, встречи.

Нам нужно оставаться дома, и как можно дольше.

По субботам и воскресеньям вы также должны оставаться дома, не ходить на вечеринки, в гости, пикники с вашими родными на природе.

Групповые или даже индивидуальные посещения различных достопримечательностей следует прекратить, сейчас не время.

Вам следует прекратить праздновать различные радостные события, такие как рождение ребенка, дни рождения, годовщины свадьбы и т.д., в том числе у себя, в собственных домах.

Участие в похоронных мероприятиях должно быть максимально ограничено, практически прекращено. Сообщение соболезнования по телефону в этой эпидемической ситуации следует считать более ценным и бразумным, чем личное.

Вечером также стоит остаться дома, не спускаться во двор, не общаться с соседями. Нужно просто не трогать, не встречаться, держаться подальше друг от друга, не пить кофе вместе и т.д.

Дети, какими бы ни было трудно, должны оставаться дома как можно дольше. Вы должны подумать о других занятиях для детей, чтобы они не ходили играть во двор.

Не посещайте своих родственников, если нет острой, жизненной необходимости, свяжитесь с ними удаленно. Эта жертва необходима, чтобы спасти их жизни.

Перестаньте посещать кафе и рестораны, это единственное место, где можно обойтись без маски и заразить друг друга. Если вы хотите получить еду из этого ресторана, закажите ее и ешьте в одиночку.

Не выходите на вечерние прогулки. Мы должны быть в состоянии противостоять этому искушению, пока ситуация не улучшится.

Во всех остальных случаях необходимо правильно надевать маску, держаться на расстоянии 1,5-2 м и часто дезинфицировать руки.

Другого выхода из этой ситуации нет. ПРОСТО НЕТ!», - подчеркнул министр здравоохранения Арсен Торосян.

По состоянию на 28 июня в Армении было подтверждено в общей сложности 24 645 случаев коронавирусной болезни, 13 116 пациентов были вылечены.

10 964 пациента в настоящее время получают лечение от коронавирусной болезни. Всего было проведено 109 173 тестов. Таким образом, зарегистрировано 736 новых случаев коронавирусной болезни и 205 излечившихся.

Всего было зарегистрировано 426 случаев смерти (+ 6) от коронавирусной болезни. По данным Министерства здравоохранения РА, умершими пациентами были 33, 85-летние мужчины, 83, 87, 81, 80-летние женщины. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

Зарегистрировано еще шесть случаев смерти у пациентов с коронавирусной инфекцией, но причина смерти другая. Общее количество таких случаев составляет 139.

12 июня правительство приняло решение, согласно которому чрезвычайное положение, объявленное в Армении 16 марта 2020 года и продленное до 13 июня, продлено еще на 30 дней — с 17:00 часов 13 июня 2020 года до 17:00 часов 13 июля 2020 года включительно.