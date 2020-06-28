В  Егегнадзоре  найдены  боеголовки танковых  снарядов

27-го июня в 16:00 часов в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что на участке «Мози ахпюр» в городе Егегнадзор, в реке Арпа обнаружен танковый снаряд, необходима помощь спасателей.

На место выехали 2 спасателя боевого расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы, оперативная группа Вайоцдзорского управления Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что найдены 12 боеголовок танковых снарядов

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, спасатели сдали обнаруженные боеголовки танковых снарядов и в полицию.