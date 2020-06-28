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В  Егегнадзоре  найдены  боеголовки танковых  снарядов

В  Егегнадзоре  найдены  боеголовки танковых  снарядов

27-го июня   в 16:00 часов   в   Национальный  центр   кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что на участке «Мози ахпюр» в городе Егегнадзор, в  реке  Арпа обнаружен танковый  снаряд,  необходима  помощь спасателей.

На место выехали 2 спасателя боевого расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы,  оперативная группа  Вайоцдзорского управления   Спасательной  службы МЧС РА.

Выяснилось, что найдены 12 боеголовок танковых  снарядов

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, спасатели сдали обнаруженные  боеголовки танковых  снарядов и  в полицию.

 


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