В Армении ожидается переменчивая погода, столбик термометра поднимется на 4-5 градусов
На территории РА днем 28-го июня в большинстве регионов, днем 30-го июня и 1-го июля в отдельных регионах ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 16-21 м/с. В отдельных местах также возможен град. 29-го июня и 2-го июля ожидается погода без осадков.
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.
Ветер северо-восточный с порывами до 3-8 м/с.
Температура воздуха повысится на 4-5 градусов.
В Ереване днем 28-го июня ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 17-19 м/с. С 29-30 июня, с 1-3 июля ожидается погода без осадков.
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