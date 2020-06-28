Время в Ереване: 11:07:36,   30 Июнь

В Армении ожидается переменчивая погода, столбик термометра поднимется на 4-5 градусов

В Армении ожидается переменчивая погода, столбик термометра поднимется на 4-5 градусов

На территории РА  днем   28-го июня в большинстве регионов, днем 30-го июня и 1-го июля в отдельных регионах ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 16-21 м/с. В отдельных местах также возможен град. 29-го июня  и 2-го июля ожидается погода без осадков.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства  по чрезвычайным ситуациям РА.

Ветер северо-восточный с порывами до 3-8 м/с.

Температура воздуха повысится на 4-5 градусов.

В  Ереване днем   28-го июня ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 17-19  м/с. С 29-30 июня, с 1-3 июля ожидается погода без осадков.

 

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации