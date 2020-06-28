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В  селе Мхчян сгорел автомобиль

В  селе Мхчян сгорел автомобиль

27-го июня   в 23։46 часов   в   Национальный  центр   кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что  в одном из домов на ул.Алавердян в  селе Мхчян вспыхнул пожар, необходима  помощь спасателей.

На место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Пожар был купирован в 00:09 часов, потушен в 00:32.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, сгорел припаркованный  в  соседнем гараже автомобиль ВАЗ-2106 и навесной  потолок  в  ванной  комнате.


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