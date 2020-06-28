В  селе Мхчян сгорел автомобиль

27-го июня в 23։46 часов в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что в одном из домов на ул.Алавердян в селе Мхчян вспыхнул пожар, необходима помощь спасателей.

На место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Пожар был купирован в 00:09 часов, потушен в 00:32.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, сгорел припаркованный в соседнем гараже автомобиль ВАЗ-2106 и навесной потолок в ванной комнате.