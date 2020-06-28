Время в Ереване: 11:07:36,   30 Июнь

Пожар в  здании  ООО «Дзюник  сарнаран»

Пожар в  здании  ООО «Дзюник  сарнаран»

28-го июня   в 11։08 часов   в   Национальный  центр   кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что  в Ереване вспыхнул пожар в  здании  ООО «Дзюник  сарнаран» на  проспекте  Аршакуняц, необходима  помощь спасателей.  

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, пожару  присвоена категория сложности 2. На место выехали  6 боевых расчетов  пожарно-спасательного отряда Ереванского управления  Спасательной  службы, эскалатор и   оперативная группа  Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА.

Затем на место прибыл еще один боевой расчет   пожарно-спасательного отряда Ереванского управления  Спасательной  службы и еще один эскалатор.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации