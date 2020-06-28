28-го июня в 11։08 часов в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что в Ереване вспыхнул пожар в здании ООО «Дзюник сарнаран» на проспекте Аршакуняц, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, пожару присвоена категория сложности 2. На место выехали 6 боевых расчетов пожарно-спасательного отряда Ереванского управления Спасательной службы, эскалатор и оперативная группа Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА.

Затем на место прибыл еще один боевой расчет пожарно-спасательного отряда Ереванского управления Спасательной службы и еще один эскалатор.