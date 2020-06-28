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COVID-19: в Арцахе зарегистрировано 3 новых случая,  общее число – 118

COVID-19: в Арцахе зарегистрировано 3 новых случая,  общее число – 118

По состоянию на 28 июня коронавирусная инфекция в Арцахе была подтверждена у 118 граждан, 87 из которых выздоровели.

Как  передает Арменпресс,   об этом сообщает Министерство здравоохранения Арцахской Республики. 

В целом в Арцахе было проведено  1921 тестирование. COVID-19  подтвержден  еще у 3 граждан, которые являются членами одной семьи, живут в Шуши и ранее были изолированы в качестве контактеров. Есть 55 изолированных граждан.

Состояние здоровья других инфицированных граждан оценивается как удовлетворительное. Случаев смерти в стране зарегистрировано не было.

Чрезвычайное положение, объявленное в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленное до 11 июня, продлено на 30 дней —  до 22:00 часов 11 июля 2020 года  включительно.

 

 

Лилит Демурян

 


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