COVID-19: в Арцахе зарегистрировано 3 новых случая,  общее число – 118

По состоянию на 28 июня коронавирусная инфекция в Арцахе была подтверждена у 118 граждан, 87 из которых выздоровели.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Арцахской Республики.

В целом в Арцахе было проведено 1921 тестирование. COVID-19 подтвержден еще у 3 граждан, которые являются членами одной семьи, живут в Шуши и ранее были изолированы в качестве контактеров. Есть 55 изолированных граждан.

Состояние здоровья других инфицированных граждан оценивается как удовлетворительное. Случаев смерти в стране зарегистрировано не было.

Чрезвычайное положение, объявленное в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленное до 11 июня, продлено на 30 дней — до 22:00 часов 11 июля 2020 года включительно.

Лилит Демурян