COVID-19: в Армении зарегистрировано 736 новых случаев, выздоровели 205 человек, умерли – 6

По состоянию на 28 июня в Армении было подтверждено в общей сложности 24 645 случаев коронавирусной болезни, 13 116 пациентов были вылечены.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра контроля и предотвращения заболеваний Министерства здравоохранения РА.

10 964 пациента в настоящее время получают лечение от коронавирусной болезни. Всего было проведено 109 173 тестов. Таким образом, зарегистрировано 736 новых случаев коронавирусной болезни и 205 излечившихся.

Всего было зарегистрировано 426 случаев смерти (+ 6) от коронавирусной болезни. По данным Министерства здравоохранения РА, умершими пациентами были 33, 85-летние мужчины, 83, 87, 81, 80-летние женщины. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

Зарегистрировано еще шесть случаев смерти у пациентов с коронавирусной инфекцией, но причина смерти другая. Общее количество таких случаев составляет 139.

12 июня правительство приняло решение, согласно которому чрезвычайное положение, объявленное в Армении 16 марта 2020 года и продленное до 13 июня, продлено еще на 30 дней — с 17:00 часов 13 июня 2020 года до 17:00 часов 13 июля 2020 года включительно.

Лилит Демурян