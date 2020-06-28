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COVID-19: в Армении зарегистрировано 736 новых случаев, выздоровели 205 человек, умерли – 6

COVID-19: в Армении зарегистрировано 736 новых случаев, выздоровели 205 человек, умерли – 6

По состоянию на 28 июня в Армении было подтверждено в общей сложности 24 645 случаев коронавирусной болезни, 13 116 пациентов были вылечены.

Как  передает Арменпресс,  об этом  сообщает  сайт  Национального центра контроля и предотвращения заболеваний Министерства здравоохранения  РА.

10 964 пациента в настоящее время получают лечение от коронавирусной болезни. Всего было проведено 109 173 тестов. Таким образом, зарегистрировано 736 новых случаев коронавирусной болезни  и 205 излечившихся.

Всего было зарегистрировано 426 случаев смерти (+ 6) от коронавирусной болезни. По данным Министерства здравоохранения РА, умершими пациентами были 33, 85-летние мужчины, 83, 87, 81, 80-летние женщины. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

Зарегистрировано еще шесть случаев смерти  у пациентов с коронавирусной инфекцией, но  причина  смерти  другая. Общее количество таких случаев составляет 139.

12  июня  правительство приняло решение, согласно которому   чрезвычайное положение, объявленное в Армении 16 марта 2020 года и продленное до 13 июня, продлено  еще  на 30 дней — с   17:00 часов  13 июня  2020 года  до 17:00 часов  13 июля 2020 года  включительно.

 

 

 

 

Лилит Демурян


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