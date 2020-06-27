Время в Ереване: 11:07:36,   30 Июнь

Рубен Акопян вышел из СНБ

Рубен Акопян вышел из СНБ

Экс-депутат НС РА Рубен Акопян вышел из Службы национальной безопасности Армении.

Как передает Арменпресс,Рубен Акопян отметил, что он хотел записать разговор, однако к  соглашению они не  пришли, поэтому встреча отложена.

«Я предложил записать разговор на  мобильный телефон, они сослались на  какой-то правовой  акт, в  котором прописано, кто именно  имеет право записывать, мы  к  соглашению не  пришли, поэтому встреча отложена. По всей  видимости, в следующий  раз  я  приду в  среду – с адвокатом», - сказал Акопян.

27 июня экс-депутат НС РА Рубен Акопян был приглашен  в Службу национальной безопасности Армении.

 В беседе с журналистами Акопян отметил, что его вызвали в Службу национальной безопасности в связи с обращениями, озвученными  вчера перед зданием  Конституционного суда.

«Они примерно говорили о том, что я озвучивал призывы, касающиеся   конституционного порядка, в основном акцент был на этом», - сказал Акопян.

26 июня Рубен Акопян находился перед Конституционным судом, выступая  против закона, которым прекращены полномочия трех членов Конституционного суда -АльвиныГюлумян, Феликса Тохяна и Гранта Назаряна, а  председатель Конституционного суда Грайр Товмасян продолжит исполнять обязанности – в качестве члена Конституционного суда.

 

 

Норайр Шогикян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации