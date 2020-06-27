Рубен Акопян вышел из СНБ

Экс-депутат НС РА Рубен Акопян вышел из Службы национальной безопасности Армении.

Как передает Арменпресс,Рубен Акопян отметил, что он хотел записать разговор, однако к соглашению они не пришли, поэтому встреча отложена.

«Я предложил записать разговор на мобильный телефон, они сослались на какой-то правовой акт, в котором прописано, кто именно имеет право записывать, мы к соглашению не пришли, поэтому встреча отложена. По всей видимости, в следующий раз я приду в среду – с адвокатом», - сказал Акопян.

27 июня экс-депутат НС РА Рубен Акопян был приглашен в Службу национальной безопасности Армении.

В беседе с журналистами Акопян отметил, что его вызвали в Службу национальной безопасности в связи с обращениями, озвученными вчера перед зданием Конституционного суда.

«Они примерно говорили о том, что я озвучивал призывы, касающиеся конституционного порядка, в основном акцент был на этом», - сказал Акопян.

26 июня Рубен Акопян находился перед Конституционным судом, выступая против закона, которым прекращены полномочия трех членов Конституционного суда -АльвиныГюлумян, Феликса Тохяна и Гранта Назаряна, а председатель Конституционного суда Грайр Товмасян продолжит исполнять обязанности – в качестве члена Конституционного суда.

Норайр Шогикян