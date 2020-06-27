Спикер НС РА провел встречу си.о. председателя КС Ашотом Хачатряном

Председатель НС Арарат Мирзоян встретился с и.о.председателя Конституционного суда Ашотом Хачатряном.

Как передает Арменпресс, сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте парламента.

Арарат Мирзоян проинформировал Ашота Хачатряна о том, что в связи с поправками в Конституцию, вступившими в силу 26 июня 2020 года, прекращены полномочия судей (членов) Конституционного суда Гранта Назаряна, Феликса Тохяна и АльвиныГюлумян, чей общий срок пребывания в качестве члена Конституционного суда или судьи по состоянию на 26 июня 2020 г.составил более 12 лет.

Председатель НС также сообщил, что в соответствии с частью 4 статьи 213 Конституции РА прекращены также полномочияГрайра Товмасяна в качестве председателя Конституционного Суда,а его обязанности в качестве председателя Конституционного Суда РА до избрания нового председателя Конституционного Суда выполняются старшим по возрасту судьей Конституционного Суда.

Поскольку на 26 июня 2020 года Ашот Хачатрян является старшим по возрасту судьей Конституционного Суда РА, Арарат Мирзоян поздравил его со вступлением в должность и.о.председателя Конституционного Суда.

В свою очередь Ашот Хачатрян заверил, что, выполняя обязанности председателя Конституционного суда, он и впредь будет обеспечивать верховенство Конституции, действовать независимо и беспристрастно.