По факту нарушений режима чрезвычайного положения составлено около 49 тысяч протоколов

В целях обеспечения выполнения требований коменданта, полиция продолжает проводить усиленное патрулирование на всей территории республики, к которой привлекаются также сотрудники Службы национальной безопасности, Службы принудительного исполнения судебных актов, Военной полиции, а также органов местного самоуправления.

Как передает Арменпресс,об этом сообщает полиция РА.

Полицейские работают круглосуточно, чтобы обеспечить строгое соблюдение требований решений коменданта, что предотвратит распространение нового коронавируса.

Нарушения правил правового режима чрезвычайного положения влекут за собой ответственность по закону. Всего на сегодняшний день составлено около 49 тысяч протоколов о нарушении правил чрезвычайного положения.

Полиция в сотрудничестве с инспекционными органами проводит эффективные проверки во дворах, в местах самоизоляции и изоляции, во время панихид и погребальных церемоний, а также в государственных и частных заведениях общественного питания.