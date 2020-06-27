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Глава минобороны Сербии заразился коронавирусом

Глава минобороны Сербии заразился коронавирусом

Министр обороны Сербии Александр Вулин получил позитивный результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 и находится в самоизоляции. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости об этом заявило министерство в субботу.

"После того, как один из государственных секретарей минобороны был госпитализирован из-за позитивного теста на COVID-19, во время регулярного тестирования всех лиц, с кем он был в контакте, установлено, что и министр обороны Александр Вулин позитивен на коронавирус", - сообщило ведомство.

"Министр обороны чувствует себя хорошо и, поскольку не имеет никаких симптомов инфекции COVID-19, находится в самоизоляции. Он продолжает исполнение обязанностей министра обороны и придерживается всех прописанных мер", - указало министерство.

Отмечается, что Вулин из самоизоляции призвал граждан соблюдать меры здравоохранения, направленные на борьбу с распространением коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.

 


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