В Армении ожидается переменчивая погода

На значительной территории республики 27-28 июня ожидаются осадки, 29-го июня, 2-го июля ожидается погода без осадков.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.

На территории РА днем 27-го, 28-го июня в большинстве регионов, днем 30-го июня и 1-го июля в отдельных регионах ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 20-25 м/с. В отдельных местах также возможен град.

Ветер северо-восточный с порывами до 3-8 м/с.

Днем 27-го июня температура воздуха понизится на 6-8 градусов.

В Ереване днем 27-го, 28-го июня ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 20-22 м/с. С 29-30 июня, с 1-2 июля ожидается погода без осадков.