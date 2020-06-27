Время в Ереване: 11:07:36,   30 Июнь

Приостановлена деятельность филиала Yerevan City на Крытом рынке

Приостановлена деятельность филиала Yerevan City на Крытом рынке

Деятельность филиала супермаркета Yerevan City  на Крытом рынке приостановлена из-за нарушения норм безопасности, установленных комендантом.

Как передает Арменпресс,об этом сообщает Инспекционный  орган по  здравоохранению и труду.

"Деятельность филиала  супермаркетаYerevan Cityна Крытом рынке приостановлена. Инспекционный  орган по  здравоохранению и труду зафиксировал здесь нарушения норм безопасности, установленных комендантом», - говорится в публикации.

По состоянию на 25 июня было принято решение о прекращении деятельности 3752 организаций в нарушение норм, установленных комендантом, проведено 37 тыс. 83 проверки.

12 июня правительство приняло решение продлить чрезвычайное положение, объявленное в Армении 16 марта 2020 года и продленное до 13 июня,   до 17:00 часов 13 июля включительно.

 


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