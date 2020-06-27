В ряде общин Гадрутского района Арцаха сняты временные ограничения

В ряде общин Гадрутского района Республики Арцах временные ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавируса, были сняты.

Как передает Арменпресс,об этом говорится в решении Коменданта республики.

Согласно решению КомендантаАрцаха, отменены временные ограничения, введенные в общинах Арташен, Кюратаг, Акнахбюр, Ухтадзор, Тог, Туми и МохренесГадрутского района.

По состоянию на 27 июня в Арцахе насчитывалось 115 случаев коронавирусной болезни, 87 пациентов вылечились. 52 гражданина изолированы, количество тестов - 1904. Случаев смерти от коронавируса в Арцахе не поступало.

Чрезвычайное положение, объявленное в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленное до 11 июня, продлено до 22:00 часов 11 июля 2020 года включительно.