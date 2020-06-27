Министр здравоохранения РА встретился с представителями профессиональных медицинских ассоциаций

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян на открытой площадке Республиканской научно-медицинской библиотеки Министерства здравоохранения РА принял участие в очередной дискуссии, организованной Армянским медицинским альянсом, образованным в результате сотрудничества ряда медицинских неправительственных организаций и профессиональных ассоциаций. С последним также тесно сотрудничал Национальный институт здравоохранения Министерства здравоохранения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства здравоохранения РА, во время встречи министр высоко оценил эту инициативу и подчеркнул, что потенциал профессиональных ассоциаций должен активно использоваться в борьбе с коронавирусной болезнью.

«Особенно радует, что не мы подали заявку и инициировали, а сами профессиональные ассоциации выступили с таким предложением. Мне также приятно, что Национальный институт здравоохранения как научное и образовательное учреждение, включая Республиканскую научно-медицинскую библиотеку, является частью этого процесса. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Национальный институт здравоохранения – за широкомасштабную переподготовку специалистов в период пандемии», - сказал министр здравоохранения Арсен Торосян.

Эксперты обратились к министру с волнующими их вопросами по поводу работы, проводимой в отношении коронавирусной болезни, и выразили готовность создать платформу для сотрудничества с министерством в отношении процедур ведения этой болезни.

В целом, одобряя предложения узких специалистов, Арсен Торосян подчеркнул, что в ближайшее время ожидает, что они будут завершены и готовы к реализации.